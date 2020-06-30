هاميلتون يظهر بالأسود في الفورمولا 1

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يتنافس لويس هاميلتون، في سيارة مرسيدس سوداء بالكامل لإظهار دعمه لحركة "تعيش حياة السود مهمة"، عندما يبدأ موسم الفورمولا 1، هذا الأسبوع، وذلك في أعقاب وفاة جورج فلويد، على يد ضابط شرطة في الولايات المتحدة.

وفي محاولة لإظهار وقفوهم ضد العنصرية، وجميع أشكال التمييز، تخلت مرسيدس عن شكلها التقليدي، وسهامها الفضية لموسم 2020، ويتنافس هاملتون وزميله في الفريق، فالتيري بوتاس، في زي أسود بالكامل في سباق الجائزة الكبرى النمساوية يوم الأحد المقبل.

وقال هاميلتون لصحيفة "الديلي ميل": "من المهم جداً أن ننتهز هذه اللحظة ونستخدمها لتعليم أنفسنا سواء كنت فرداً أو علامة تجارية أو شركة لإجراء تغييرات ذات مغزى حقيقي عندما يتعلق الأمر بضمان المساواة والشمولية".

وأضاف: "عانيت شخصياً العنصرية في حياتي، ورأيت أسرتي وأصدقائي يعانون العنصرية، وأنا أتحدث من القلب عندما أناشد التغيير، وعندما تحدثت حول آمالي فيما يمكن أن نحققه كفريق، قلت إنه من المهم للغاية أن نقف متحدين".

وأكمل: "أود أن أقول شكراً جزيلاً لفريقي ولجنة مرسيدس على الوقت الذي أمضيته في الاستماع والتحدث وفهم خبراتي وشغفي حقاً، ولإبداء هذا البيان المهم الذي نحن على استعداد لتغييره وتحسينه، ونريد بناء إرث يتجاوز الرياضة، وإذا كان بإمكاننا أن نكون قادة ويمكننا البدء في بناء المزيد من التنوع في أعمالنا الخاصة، وسوف نرسل مثل هذه الرسالة القوية، ونمنح الآخرين الثقة لبدء حوار حول كيف يمكنهم تنفيذ التغيير".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز