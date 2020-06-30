ختام برنامج التدريب لسباق «بوكاري سوِت»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تختتم غداً، فعاليات البرنامج التدريبي للمشاركين في «سباق بوكاري سوِت»، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، وشركة بوكاري سوِت اليابانية الرائدة في صناعة المشروبات الرياضية، والذي ينطلق يوم 3 يوليو المقبل، ويتضمن المنافسة في الجري لمسافتي 5 و10 كلم، ويقدم المدرب العالمي ماركو سكيلاتشي الحصة التدريبية الأخيرة في الساعة السادسة من مساء الغد، وذلك ضمن البرنامج التدريبي، الذي أطلقه مجلس دبي الرياضي وبوكاري سوت، ويبث عبر حساب مجلس دبي الرياضي على منصة «انستغرام»، وكانت الحصص التدريبية قد استمرت على مدار شهر كامل، قُدمت خلالها نصائح وتدريبات مجانية على يد نخبة من أفضل المدربين الدوليين، ويغلق باب التسجيل منتصف ليل الغد، وتتاح المشاركة لجميع أفراد المجتمع من كل المستويات البدنية، والأعمار من داخل الدولة وخارجها، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي

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