«دبي للشطرنج»يستأنف تدريبات لاعبيه

المصدر: (دبي- عدنان الغربي)

استأنف نادي دبي للشطرنج والثقافة تدريبات لاعبيه بمقر النادي وفقاً للمعايير الصحية والإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى تعديل مسارات الحركة داخل النادي بما في ذلك تجهيزات قاعات التدريب ومرافق الخدمات الأخرى، وتم إجراء الاختبار الحراري على اللاعبين واللاعبات والمدربين والموظفين، قبل الصعود لحافلات النادي التي يطبق فيها نظام التباعد الاجتماعي، كما يتم تعقيم كافة المرافق وأدوات التدريب باستمرار قبل وبعد الانتهاء من كل تدريب، واعتمد الجهاز الفني تطبيق برامج التدريب حسب الجداول المعلنة لكافة الفئات السنية، مع استمرار العمل ببرامج التدريب عن بعد، وخاصة لفئة الناشئين والناشئات، كما أقر مجلس الإدارة برنامج الجهاز الفني في الصيف وتنظيم عدد من البطولات عن بعد في النصف الأول من شهر يوليو المقبل، على أن يتم في بداية النصف الثاني من الشهر نفسه، العمل على تنظيم عدد من الأنشطة والمسابقات الجماعية بالقاعة الرئيسية بالنادي، بنسبة أشغال لا تتجاوز 30% في القاعات المغلقة مع الاستمرار في تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

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