الظنحاني يكشف برنامجه الانتخابي لرئاسة «الطائرة»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

كشف علي صابر الظنحاني، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة الطاولة، عن برنامجه الانتخابي لرئاسة اتحاد الكرة الطائرة، وأكد رغبته في خوض الانتخابات المقبلة، في حال وجود وجوه جديدة لها الرغبة في تطوير الكرة الطائرة، والعمل على إنجاح الخطة الاستراتيجية الموضوعة، وقال: «أنا أحترم الشخص الذي يتعلم من الخطأ، ولدينا أفكار للتحليق بالكرة الطائرة، ومن يريد مناقشة الخطة العامة من الأندية أو الهيئة، فأنا جاهز في أي وقت، وأرحب بالمناظرة المباشرة مع المنافسين، ومن يَفُزْ في السباق، فعليه أن يعطي الإيجابيات بعد مرور موسم واحد».

وأضاف: «الهيئة العامة للرياضة، تحاسب الاتحادات، ولكنها لا تعلن عن السلبيات والإيجابيات، ولا أعرف لماذا لا يتم الكشف بشفافية عن أسباب القصور وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب؟ وقادتنا القدوة في عملنا، وعندما يقصر شخص على المستوى الوظيفي، يتم إعفاؤه، وعندما ينجح يتم تكريمه، ونحن نحتاج إلى دور أكبر من الهيئة واللجنة الأولمبية، والإمارات في الصدارة في كل شيء، عدا الرياضات الجماعية، رغم الدعم الكبير الذي تحظى به».

والجدير بالذكر أن خطة الظنحاني تضمنت الهيكل الإداري المقترح، واللجان العاملة بالاتحاد، وترتكز على 4 أهداف استراتيجية، والهدف الأول التطوير، وتهدف إلى المنتخبات والمسابقات والموارد البشرية، والهدف الثاني التقييم، ويهدف إلى تقييم مدربي ولاعبي الأندية، ولاعبي المنتخبات الوطنية، والعاملين بالاتحاد، والهدف الثالث، التعاون، ويهدف إلى توقيع اتفاقيات للتفاهم والتعاون مع الوزرات والهيئات والدوائر المحلية، بما يسهل عمل قطاع الطائرة في الدولة، والهدف الرابع، التعزيز، ويهدف إلى تعزيز مصادر الدخل، والعلاقات العامة مع الاتحادات الإقليمية والدولية للتطوير الفعلي للطائرة.

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