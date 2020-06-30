بوغاتشار بطل «سلوفينيا للدراجات»

المصدر: (دبي ـ عدنان الغربي)

تُوج السلوفيني تادي بوغاتشار، دراج فريق الإمارات للمحترفين أول من أمس، بلقب سباق الفردي ضد الساعة للمحترفين ببطولة سلوفينيا الوطنية للدراجات الهوائية، وتفوق بوغاتشار في السباق على مواطنه بريموز روغليتش دراج «جومبو فيسما» الهولندي بفارق 9 ثوان، ونال السلوفيني يان بولانك دراج الإمارات المركز الثالث.

وبفوزه باللقب انتزع تادي بوغاتشار صدارة التصنيف العالمي في منافسات الفردي، وعبّر عن سعادته بالفوز معتبراً تفوقه على روغليتش إضافة مهمة إلى سجله الشخصي للمكانة التي يحظى بها في عالم المحترفين، وأشار إلى أن زميله بولانك قدم أداءً قوياً يؤكد تحسن مستواه، محققاً الميدالية البرونزية.

وأشاد السويسري ماورو جيناتي المدير التنفيذي لفريق الإمارات بالنتائج المشرفة للفريق في سباق سلوفينيا، وقال إن الفريق جاهز لتحقيق نتائج مشرفة في الموسم الجديد تليق باسم ومكانة الدولة، وبحجم دعم المؤسسات الوطنية وعلى رأسها طيران الإمارات، وبنك أبوظبي الأول، وإعمار للإنشاءات العقارية، بجانب شركة كولناجو الرائدة في صناعة الدراجات الهوائية.

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