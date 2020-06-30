بو خاطر رئيساً لـ «تنظيمية خليجي الملاكمة»

المصدر: (أبوظبي- وام)

تم تعيين محمد بو خاطر نائب رئيس اتحاد الإمارات للملاكمة، رئيساً للجنة التنظيمية الخليجية للملاكمة، وتلقت الأمانة العامة في اللجنة، أمس، خطاباً من الأمانة العامة للجان الأولمبية الوطنية بدول مجلس التعاون، بتعيين بوخاطر، كما تم إخطار اللجنة الأولمبية في الإمارات رسمياً بالقرار.

وأكد حسن الحمادي أمين عام اللجنة التنظيمية، أن اختيار محمد بو خاطر، يعزز الثقة في مكانة دولة الإمارات، ويبقي مقر الأمانة العامة في أبوظبي، ويعد مكسباً حقيقياً لملاكمة الخليج، خصوصاً أنه يملك خبرة طويلة في إدارة اللعبة بالإمارات والمنطقة العربية أيضا.

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