فاهم القاسمي: «الغولف» ملتزم بالإجراءات الإحترازية

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أكد معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للغولف، التزام الاتحاد الإماراتي للعبة، بكافة الإجراءات الإحترازية، ويرحب بالقرارات السامية على مستوى الدولة، والمتعلقة بعودة النشاط الرياضي في دبي وكافة أرجاء الدولة.

وكان أخرها إعلان مجلس أبوظبي الرياضي، عن انطلاق المرحلة الثانية لاستئناف النشاط الرياضي في إمارة أبوظبي، بطاقة استيعابية تصل إلى 40%، والسماح لأندية اللياقة البدنية والصالات الرياضية بالعمل على مدار 24 ساعة على طوال أيام الأسبوع.

مشيراً إلى أنها خطوة جديدة، تمنح رياضة الغولف دفعة قوية، وقال: «عمد الاتحاد، ومنذ الشهر الماضي، وبالتنسيق مع المجالس الرياضية، على تشكيل لجنة خاصة بالاتحاد، تتولى المراقبة عن كثب، مدى التزام أندية الغولف بكافة إجراءات التباعد الاجتماعي التي تضمن السلامة للجميع سواء للأعضاء أو العاملين في الأندية أولمنتسبيها، وذلك وفقاً للمعايير المطبقة في الدولة».

تسارع الخطوات

وأضاف الشيخ فاهم القاسمي: «تؤكد المرحلة الثانية في عودة النشاط الرياضي في أبوظبي، تسارع الخطوات في كافة أرجاء الدولة، وتمهد الطريق أمام العودة الفاعلة للاعبي الغولف بشكل عام، والمنتخبات الوطنية على وجه التحديد، لاستعادة الجوانب البدنية والمهارية، خاصةً أن رياضة الغولف تتطلب الممارسة على أرض الواقع وعلى مسارات الأندية، بصورة تؤمن للاعب الاحتفاظ بالجزء الأساسي من المهارات على صعيدي تسديد الضربات الطويلة أو القصيرة، لإدخال الكرات بالحفر، وبأقل عدد من الضربات، التي تعد الأساس في احتساب النتائج وتحقيق الإنجازات في هذه اللعبة».

روزنامة الموسم

وعن خارطة الموسم الجديد، قال: «يعكف اتحاد اللعبة على دراسة خارطة بطولاته للموسم الجديد (2020-2021)، ووضع كافة الخطوط العريضة سواء للبطولات أو عودة تجمعات لاعبي المنتخبات الوطنية، استعداداً للاستحقاقات الخارجية، مع الأخذ بعين الاعتبار التنسيق التام مع الجهات الرياضية وصاحبة الشأن في تحقيق التزام تام بما تمليه المرحلة المقبلة».

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