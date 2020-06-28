النصر يرشح نورة الجسمي لرئاسة اتحاد الإمارات للدراجات

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أعلن نادي النصر عن ترشيح نورة الجسمي لمنصب رئاسة اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية في الدورة الانتخابية الجديدة 2020-2024، والمتوقّع عقدها خلال الأشهر القليلة.

وتشغل الجسمي بالإضافة إلى عضويتها في مجلس إدارة الاتحاد، منصب رئيسة اللجنة النسائية والتسويق والتطوير وساهمت في السنوات الأخيرة في تحقيق نقلة نوعية في رياضة الدراجات النسائية، من خلال دعمها وإدارتها لمنتخب السيدات وإشرافها على تنظيم أول طواف نسائي في منطقة الشرق الأوسط، ديسمبر الماضي، كما ساهمت في توفير أكثر من 5 ملايين درهم من خلال رعاية أنشطة اتحاد الدراجات.

وقالت الجسمي أن ترشحها لرئاسة الاتحاد لم يأت من فراغ وأن لديها الخبرة الكافية لتولي هذا المنصب ومواصلة الارتقاء بهذه الرياضة محليا ودوليا، وأضافت:

طموحاتي كبيرة بلا حدود في تحقيق نقلة نوعية لمسيرة الدراجة الإماراتية على المستوى المحلي من خلال خطط وبرامج ميدانية متطورة وتطبيقها باحترافية وبأحدث الطرق العالمية وتشمل كافة الفئات لكي يكون لدينا المواهب القادرة على التميز والتحدي وتحقيق الآمال المرجوة و دفع منتخباتنا لطريق العالمية بعد نجاحها باقتدار في تخطي مرحلة طموح الإنجازات العربية والقارية ولتحقيق ذلك سيكون لدينا الخطط الكفيلة لتوفير الإمكانات التي تدعم مسيرتنا سواء للاتحاد أو الأندية...

ويتكون البرنامج الانتخابي لنورة الجسمي من 18 نقطة:

مواصلة دعم الأندية والوقوف الي جانبها في المرحلة المقبلة باعتبارها الشريك الرئيسي في مسيرة ..

الاستمرار في تنمية موارد الاتحاد المالية من خلال التعاقد مع الشركات في هذا المجال لدعم أنشطة الاتحاد والمنتخبات الوطنية وإقامة مسابقات بأسماء الشركات.

الاهتمام بالكوادر الوطنية وتنظيم الدورات الفنية والإدارية على مدار العام بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان وجود جيل جديد يتولى مسؤولية التحكيم والتدريب والإدارة بأسلوب حديث يتواكب مع تقدم اللعبة.

العمل على إنشاء مركز تدريب دولي Satellite centre بالتعاون مع وزارة تطوير البنية التحتية والهيئة العامة للرياضة يعود بالنفع على لاعبين الأندية و المنتخبات الوطنية.

تطوير سباقات الدوري المحلي وتلبية طموحات الأندية.

التعاقد مع شركات متخصصة في مجال استخراج و تعميم نتائج سباقات الدوري المحلي.

العمل على إعداد منتخبات وطنية قوية في مختلف الفئات العمرية لتمثيل دولة الإمارات.

زيادة الاهتمام بقاعدة اللعبة ومتابعة العناصر البارزة في الأندية لضمان تواصل الأجيال في تحقيق الإنجازات الرياضية.

التعاون مع أندية أصحاب الهمم وتنظيم سباقات خاصة بهم.

العمل على إدراج سباقات جديدة لأنشطة الاتحاد لتلبية رغبات الشباب ومن بينها سباقات الدراجة الجبلية

التعاون مع الاتحادات العربية والخليجية والقارية في مختلف المجالات مع تبادل الخبرات وإقامة المعسكرات وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التعاون المشترك.

استحداث بطولة نائب رئيس الدولة و عدد من البطولات المحلية الأخرى.

مراجعة و تطوير اللوائح بما يتماشى مع القوانين الدولية للعبة و ظروف الأندية المحلية.

زيادة عدد معسكرات الإعداد الداخلي لكافة المنتخبات الوطنية استعدادا لمشاركاتهم الخارجية.

تنظيم واستضافة بطولات مجلس التعاون الخليجي و البطولة العربية للمضمار بالتعاون مع اللجنة التنظيمية و الاتحادات العربية.

تنظيم أول طواف لفرق الهواة من الدراجين في الدولة.

تشجيع الأندية الوطنية على تكوين فرق الاناث.

تنظيم و استضافة النسخة الثانية من طواف دبي النسائي الدولي 2021

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