فريق الإمارات وصيفاً بسباق سلوفينيا للدراجات

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

حقق فريق الإمارات للمحترفين، وصافة سباق بطولة سلوفينيا الوطنية للدراجات، في أول مشاركة للفريق، بعد التوقف الإجباري للسباقات، بسبب جائحة «كورونا»، وجاء فوز فريق الإمارات، عن طريق المتسابق المميز تادي بوجاتشار، وأضاف زميله ويان بولانك المركز السادس في السباق نفسه، بعد أداء قوي وظهور مميز للفريق في أول ظهور رسمي له، بعد فترة التوقف الأخيرة، وكان تادي بوجاتشار قدم أداء قوياً ومميزاً استحق عليه الفوز بالمركز الثاني، وبفارق 10 ثوانٍ فقط عن منافسه بريموز روجليتش (من فريق جامبو فيزما) صاحب المركز الأول، وكان الدراجان المتنافسان اللذان يمثلان فريق الإمارات للمحترفين، قد وضعا خططاً متشابهة للانطلاق، وتحقيق أفضل النتائج في سباق السرعة مع وصولهما إلى المنحدر الأخير، حيث انطلقا معاً للحاق بالمجموعة المتقدمة، وتمكنا من اجتيازها بإصرار وتحدٍ رغم قوة المنافسة وصعوبة المنحدر، الذي بلغ 8%.

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