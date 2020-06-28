شباب الأهلي يرشح بوعصيبة لرئاسة اتحاد الدراجات

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعلن نادي شباب الأهلي، عن ترشيح منصور بوعصیبه عضو مجلس إدارة قطاع الألعاب الریاضیة والمسؤول عن ریاضة الدراجات بالنادي لمنصب رئاسة اتحاد الدراجات للدورة المقبلة 2020-2024، والمتوقع عقدها في أغسطس أو سبتمبر المقبلين.

وبوعصيبه يمارس رياضة الدراجات الهوائية من 1984 إلى 1998، ومثل منتخب الإمارات في مناسبات عدة، وحقق العديد من الإنجازات الرياضية وحقق بطولة مجلس التعاون الخليجي لفئة الكبار أعوام 1994 و1995 و1996، وشارك في دور الألعاب الاولمبية في برشلونة 1992.

كما تقلد العديد من المناصب الإدارية، وأهمها عضوية مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات من 2015 إلى 2018، وتولى أمانة سر الاتحاد، ورئاسة لجنة المنتخبات، وعمل مديراً لفريق سكاي دايف دبي للدراجات من 2014-2017.

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