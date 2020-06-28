الدراجات العربية تستعد لملتقى أمناء الاتحادات

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

عقد الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات، اجتماعاً بتقنية الاتصال المرئي عن بعد، مع المستشار إسماعيل سالم الحوسني الأمين العام للاتحاد، بحضور سالم أحمد الشحي المدير المالي، ومحمد فادي كلش سكرتير الاتحاد.

اطمأن من خلاله على الاستعدادات القائمة للفعاليات المقبلة والمتمثلة في الملتقى الأول لأمناء العموم للاتحادات الوطنية العربية للدراجات المزمع تنظيمه عن بعد يوم السبت المقبل، بحضور 13 أميناً عاماً، وممثلاً عن الاتحادات العربية، واجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للدراجات، المزمع عقده عن بعد يوم 11 يوليو المقبل، ودورة الحكام الجبلية العربية الثانية المزمع تنظيمها عن بعد بالفترة 17-19 يوليو، ودورة المدربين العرب الأولى لدراجة الطريق، المقرر تنظيمها عن بعد خلال الفترة من 7-10 أغسطس المقبل، ومؤتمر مكافحة المنشطات في رياضة الدراجات الجاري تحديد تفاصيله في القريب العاجل.

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