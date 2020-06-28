الشارقة الرياضي يختتم مسابقة اللاعب المتميز

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

اختتم مجلس الشارقة الرياضي، مسابقته الافتراضية «اللاعب المتميز»، التي نظمها عبر برنامج الاتصال المرئي «زووم»، وشهدت مشاركة 241 لاعباً ولاعبة، من أندية الشارقة ومليحة والمدام والحمرية والبطائح والذيد واتحاد كلباء ودبا الحصن وخورفكان، ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

تنافسوا في 5 ألعاب، هي كرة السلة وكرة الطائرة وكرة اليد وتنس الطاولة والسباحة، وقال الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، إن تنظيم هذه المسابقة خلال الأيام العشرة الماضية.

وجاء انطلاقاً من الدور الكبير الذي يقوم به المجلس لاكتشاف المواهب الشابة، وتطوير وتقدم النشاط الرياضي بأندية الإمارة، وأعرب عن سعادته بنجاح المسابقة التي أشرف على تنظيمها فريق إدارة شؤون الرياضة والتطوير بالمجلس، شهدت إقبالاً كبيراً من اللاعبين واللاعبات.

وتم تقديم شهادات مشاركة، وجوائز تشجيعية لهم، وأكد أهمية مثل هذه المسابقات للأندية في الإمارة، حيث تضيف العديد من المكاسب للاعبين والمدربين معاً، وتحافظ على استمرار نشاط اللاعبين، وتطوير مهاراتهم، حتى العودة التدريجية للنشاط الرياضي.

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