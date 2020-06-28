فتح باب التسجيل في دولية الطاولة الافتراضية

المصدر: وام

أعلن اتحاد كرة الطاولة، عن فتح باب التسجيل اليوم، للمشاركة في أول وأكبر بطولة دولية افتراضية بمنطقة الشرق الأوسط، تقام «عن بعد» بنظام المحاكاة، والذي يضمن تطبيق قوانين الاتحاد الدولي للعبة، وتجرى مبارياتها بنظام خروج المغلوب بداية من دور الـ 64، وتتضمن كل مباراة 3 أشواط بواقع 11 نقطة في كل شوط.

وحول هذا الحدث الدولي الكبير وعودة التدريبات في صالات الأندية، وأجندة ارتباطات المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة، أكد أحمد البحر أمين السر المساعد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة الطاولة رئيس اللجنة الفنية بالاتحادين الآسيوي وغرب آسيا أن الأيام الأخيرة، شهدت أنباء سارة لكل عشاق تنس الطاولة في الدولة، تبشر بعودة اللاعبين للتدريبات في الصالات، وفق إجراءات احترازية محددة، تم اعتمادها من قبل المجالس الرياضية، مشيراً إلى أن البطولة الافتراضية الدولية، ستكون محطة رئيسية لتعزيز المشاعر الإيجابية الخاصة بعودة النشاط الرياضي، وتدعيم النظرة التفاؤلية، باقتراب عودة المسابقات والبطولات الإقليمية والقارية والعالمية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز