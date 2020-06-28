الأولمبياد الخاص الإماراتي ينظم دورة لمدربي القوى

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ينظم الأولمبياد الخاص الإماراتي، بعد غدٍ، دورة تدريبية، تقام عن بعد باستخدام المنصة الافتراضية «زووم»، لإعداد مدربي ألعاب القوى بعنوان (رؤية مستقبلية لتدريب ألعاب القوى في ظل الأزمات العالمية)، وتقام تحت إشراف الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من منطلق حرص الرئاسة الإقليمية، على استكمال خطة الدورات التدريبية للمدربين، استعداداً للاستحقاقات المقبلة، ومنها دورة الألعاب الإقليمية والألعاب العالمية الصيفية بألمانيا 2023.

وتم توجيه الدعوة لمختلف برامج المنطقة، للمشاركة في الدورة، التي يحاضر فيها من الإمارات، الدكتور رجاء الكعبي وهو الخبير الفني والتحكيمي بألعاب القوى، والمنسق الفني لألعاب القوى بالألعاب الإقليمية 2018 والألعاب العالمية 2019 بأبوظبي، وسوف يتحدث حول كيف يمكن تنظيم وإدارة منافسات ألعاب القوى، وعوامل نجاح التنظيم ودور لجان التحكيم المختلفة. أبوظبي - البيان الرياضي

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