«الجودو» يعتمد برمجة بطولات الموسم الجديد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اعتمد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، برمجة مسابقات الجودو للموسم الجديد 2020 -2021، والتي ستقام بصالات الأندية الأعضاء، لحين اكتمال العمل بصالة الاتحاد بمقره الجديد بمدينة بني ياس.

وقال ابن ثعلوب، إن الموسم الجديد سيشهد 11 مسابقة لمختلف المراحل والفئات العمرية للجودو، والتي تم تعميم أجندتها وبطولاتها المقترحة على الأندية الأعضاء لمعرفة رغبتها، بعد أن تعثرت برمجة الاتحاد لهذا الموسم، بسبب جائحة «كورونا»، التي تأثر بها العالم، ويبدأ الموسم الجديد، 23 أكتوبر المقبل، بإقامة مسابقة كأس الاتحاد للجودو لفئتي الأشبال والشباب.

وتحدد يوم 13 نوفمبر، موعداً لإقامة بطولة كأس السفير الياباني السنوية للناشئين مواليد تحت 2005، ومسابقة لمواليد تحت 1999، ويشهد يوم 27 من الشهر نفسه، إقامة بطولة اليوم الوطني، على أن تقام الجولة الأولى من دوري أبطال الإمارات للجودو على مستوى الفردي للشباب يوم 25 يناير المقبل.

وبعدها الجولة الأولى من دوري بطولة زايد للفردي للناشئين، تقام يوم 29، على أن تقام الجولة النهائية من دوري أبطال الإمارات للجودو لفردي الشباب يوم 12 فبراير المقبل، وتقام الجولة النهائية من دوري بطولة زايد للفردي للناشئين يوم 26 من الشهر نفسه.

برنامج

وأضاف ابن ثعلوب: يتضمن برنامج الجودو للموسم الجديد، انطلاقة بطولة محمد بن زايد الكبرى لفئة الأشبال مواليد 2007-2008 والشباب مواليد 2001 ،2002، 2003، والتي تحدد موعدها يوم 5 مارس المقبل بصالة سيحددها الاتحاد، بعد أن تم وضع برنامج خاص لها لقيمة وأهمية تلك البطولة الغالية، وسيعلن لاحقاً كيفية التسجيل لها عبر القنوات الرسمية، ورصدت لها اللجنة المنظمة الجوائز القيمة.

وتحددت منافسات البطولة التأهيلية للأولمبياد المدرسي يوم 2 أبريل، على أن يقام الحفل الختامي لتلك الفعالية بعدها بأسبوع، وتحدد يوم 28 مايو المقبل، موعداً لبطولة كأس رئيس الدولة الغالية للجودو مسكاً لختام الموسم، ووجه رئيس الاتحاد الشكر لوزارة التربية والتعليم لتخصيص صالة الشيخة فاطمة بنت مبارك الحديثة في أبوظبي لنشاط الاتحاد، كنوع من التعاون، وقال إن هدف الاتحاد اتساع قاعدة اللعبة والتعريف بها.

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