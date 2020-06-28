نادي دبي يختتم بنجاح أسبوعاً حافلاً ومثيراً للفعاليات الصيفية

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أسدل الستار، أمس، على فعاليات أسبوع دبي البحري الصيفي، الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي بعودة النشاط الرياضي في الإمارة، ورفعت اللجنة المنظمة للحدث وكذلك المتسابقون المشاركون عشاق المغامرات والفعاليات البحرية، الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، على توجيهاته السديدة بعودة النشاط الرياضي، حيث كانت الرياضات البحرية أولى المحطات والبداية، وفق الشروط والإجراءات الخاصة بالسلامة وتعليمات الجهات الحكومية والمسؤولة، للحد من انتشار وباء «كورونا».

شكر وإشادة

وجه محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي للنادي، الشكر الجزيل إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، على توجيهاته ومتابعته، والتي أثمرت عن العودة الموفقة لممارسة الرياضة، عبر بوابة الرياضات البحرية، والتي حققت نجاحاً عريضاً، من خلال فعاليات أسبوع دبي البحري الصيفي، والذي أقيم على مدار ثلاثة أيام متتالية، وشمل 6 فعاليات مختلفة، جمعت العشرات من محبيها، وفقاً للبروتوكول الموضوع من قبل مجلس دبي الرياضي والجهات المسؤولة، ووجه حارب الشكر الجزيل أيضاً، لكل الجهات التي أسهمت في إنجاح هذا الحدث الكبير من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية وفي مقدمتها القيادة العامة لشرطة دبي بمختلف إداراتها ومؤسسة دبي للإعلام (دبي الرياضية)، وبلدية دبي وسلطة مدينة دبي الملاحية وجميع المؤسسات الإعلامية في الدولة وأيضاً العربية والعالمية، والتي حرصت على نقل الصورة بكل شفافية لتؤكد دبي للعالم، تميزها وحضورها الدائم.

الشراعية الحديثة

وشهدت شواطئ جميرا إقامة منافسات القوارب الشراعية الحديثة (ليزر 4.7 وريدايال واوبتمست)، والتي شهدت مشاركة كبيرة، عكست مدى تفاعل محبي الرياضات البحرية وسعادتهم بعودة النشاط وتدفقه في شواطئ دبي الخلابة، وخطف نجوم نادي دبي الأضواء في الحدث، من خلال منافسات المجموعة الثانية، التي شهدت حصول إبراهيم محمد سالم على المركز الأول، وجاء بطلنا أحمد شاهين عبد الله ثانياً، وعامر الطاهر ثالثاً، أما المجموعة الثالثة فشهدت تألق وتصدر بطلنا علي بن ثالث، بينما حل ثانياً جاسم إيهاب، وذهب المركز الثالث إلى الكابتن طيار طاهر الطاهر، فيما تصدر المجموعة الأولى، المتسابق اليوناني اثوس، وحل البريطاني ميكي ثانياً، ومواطنه جوش مورغان ثالثاً، وحصلت المتسابقة البريطانية أيفي على جائزة منافسات السيدات، حيث حرصت على المشاركة ورافقها في الحدث أسرتها الصغيرة، التي قامت بمساندتها من على الشاطئ.

الكايت سيرف

وكان شاطىء نسناس على موعد مع تجمع رياضي فريد، جمع نخبة من محبي رياضية ألواح التزحلق المائية بالمظلات (كايت سيرف)، بينهم نخبة من أبطال الإمارات، وصعدوا إلى منصات التتويج في فئة المواطنين، حيث نال قائد منتخبنا محمد المنصوري المركز الأول، وحل بطلنا خالد بالجافلة ثانياً، وبطلنا غيث الغيث ثالثاً، وفي باقي الفئات حقق المركز الأول في فئة الرجال المتسابق الايطالي لوشيو زازارو، وجاء ثانياً اللبناني جبرائيل كاساس، وثالثاً المصري هشام النجار، ولدى السيدات حققت المالدوفية باولا ميهالوفا المركز الأول، وحلت الونا ساديجكو ثانية، وكراستينا ملادينوفا ثالثة، وتصدر فئة «هايدروفويل» المتسابق سيلفو بارسونس.

صيد الأسماك

وشهدت مسابقة صيد الأسماك بقوارب كاياك، التي ينظمها النادي للمرة الأولى، مشاركة كبيرة من عشاق هذه الرياضة، حيث أعلنت اللجنة المنظمة اعتماد النتائج النهائية، بعد الوقوف على تسجيلات الفيديو، وكان التألق فيها من نصيب فيكينتي لوتاو، الذي اصطاد أكثر وزن من سمك (الجش وكوين فيش) وحل ميشيل فلوريس في ثانياً، وماريان فليكو ثالثاً.

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جداول

النتائج

*كايت سيرف

فئة المواطنين:

1- محمد المنصوري

2- خالد بالجافلة

3- غيث الغيث

رجال:

1- لوشيو زازارو

2- جبرائيل كاساس

3- هشام النجار

سيدات:

1- باولا ميهالوفا

2-الونا ساديجكو

3-كراستينا ملادينوفا

هايدروفويل

1- سيلفو بارسونس

2- ايلوت لومباردوزي

3- جوش بورغيس

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*الشراعية الحديثة

المجموعة الأولى

1-اثوس

2-ميكي

3- جوش مورغان

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المجموعة الثانية

1- إبراهيم محمد سالم

2- أحمد شاهين عبد الله

3- عامر الطاهر

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المجموعة الثالثة

1- علي بن ثالث

2- جاسم إيهاب

3- طاهر الطاهر

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*صيد الأسماك

1- فيكينتي لوتاو

2- ميشيل فلوريس

3-ماريان فليكو

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