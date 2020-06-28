قميص طواف دبي هدية لـ«نشاما»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أهدى اتحاد الدراجات، قميص طواف دبي الدولي للإناث، إلى شركة «نشاما» للتطوير العقاري «إحدى الشركات الراعية والداعمة للطواف»، والتي كان لها الدور الملموس في إنجاح الطواف، الذي أقيم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، تحت إشراف الاتحاد الدولي للدراجات، وقامت نورة الجسمي عضو مجلس إدارة الاتحاد، مديرة الطواف، بتقديم القميص، الذي تم وضعه في برواز أنيق للشركة، تقديراً وتثميناً لدورها في دعم ورعاية الطواف، بحضور عبد الرحمن الفلاسي، وحمد الأحبابي مع تقديم الشكر للشركة، التي كانت في مقدمة الرعاة والداعمين.

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