يوسف الملا يترشح لرئاسة اتحاد الطائرة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ينوي يوسف الملا رئيس اتحاد الكرة الطائرة، الترشح للمنافسة على المنصب نفسه، في الانتخابات المقبلة لمجلس إدارة الاتحاد لدورة العمل من 2020 إلى 2024.

وسيكون ترشح الملا من نادي حتا، وذلك بعدما اعتمد مجلس إدارة اتحاد الطائرة الحالي، النظام الاساسي للاتحاد، والذي ستجرى وفق بنوده، الانتخابات المقبلة.

وتم خلال النظام الأساسي إلغاء بند الدورتين، والذي كان يحول دون خوض الملا للانتخابات المقبلة، بعدما شغل منصب رئيس الاتحاد في الدورتين الأخيرتين.

ويذكر أن هناك ثلاثة مرشحين أعلنوا بشكل رسمي في وقت سابق، عن خوض الانتخابات المقبلة على منصب الرئاسة، وهم عبد الله جمعة الدرمكي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للألعاب الرياضية، وعلي أحمد الظنحاني، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة الطاولة، والدكتور أحمد المطوع، أمين عام اتحاد الطائرة.

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