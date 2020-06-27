عمومية طارئة للسباحة بعد 3 أسابيع

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

من المنتظر عقد جمعية عمومية طارئة لاتحاد السباحة بعد 3 أسابيع، لاعتماد النظام الأساسي للاتحاد، واعتماد الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات لتشكيل مجلس إدارة جديد لدورة 2020 / 2024.

وناقشت الجمعية العمومية العادية للاتحاد، أمس والتي أقيمت «عن بُعد» بمشاركة ممثلي 14 نادياً، التقارير الإدارية والمالية والفنية الخاصة بالموسم الماضي، واعتمدت الحساب الختامي عن 2019، وتم عرض ميزانية الاتحاد، وشرح المصروفات والإيرادات، وغاب عن الاجتماع ناديا عجمان والوحدة. وثمنت «العمومية» جهود خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس «كورونا»، خلال الفترة الماضية.

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