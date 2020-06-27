320 مشاركاً بدولية الفجيرة للشطرنج

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

انطلقت، اليوم، بطولة الفجيرة الدولية للشطرنج عن بعد، والتي ينظمها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، وتقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة، وذلك عبر موقع الشطرنج العالمي.

وتم تخصيص قاعتين للبطولة، التي يشارك فيها أكثر من 320 لاعباً ولاعبة من 34 دولة في العالم، من بينهم نجوم منتخبنا الوطني، وتقام البطولة على فترتين، الأولى البطولة المفتوحة، بمشاركة 200 لاعب، والفترة الثانية مخصصة للاعبين تحت 20 سنة.

ويشارك بها 120 لاعباً ولاعبة، ويترأس اللجنة المنظمة الدكتور عبد الله آل بركت رئيس مجلس إدارة النادي، وتضم محمد عبد الله الزعابي نائب رئيس مجلس الإدارة مدير البطولة.

ويُشرف على المنافسات الاتحاد الدولي للشطرنج، ويمثله الروسي قسطنطين لاندا عضو لجنة اللعب النظيف ومكافحة الغش، ومعه الحكم الدولي الأوكراني الكسيندر بروهوف، عضو لجنة الحكام في الاتحاد الدولي للشطرنج.

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