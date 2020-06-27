170 مشاركاً في ثالث الفعاليات لـ«أسبوع دبي البحري»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

شهد شاطئ كايت بيتش في جميرا تجمعاً رياضياً بحرياً فريداً، أمس، جمع 170 رياضياً ورياضية من مختلف الأعمار، شاركوا جميعاً في سباق ألواح التجديف واقف، ضمن فعاليات (أسبوع دبي البحري الصيفي)، والذي يقام تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي بإشراف مجلس دبي الرياضي، وتنظيم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وتابع الحدث، الذي أقيم بالقرب من الشاطئ، جمهور غفير، استمتع بالفعاليات مع بداية عودة الحياة إلى طبيعتها واستئناف النشاط الرياضي رسمياً عبر بوابة الرياضات البحرية، كما حظي السباق بحضور سعيد محمد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، والذي وقف على الفعاليات من على قارب اللجنة المنظمة، ومحمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وهزيم محمد القمزي مدير السباقات في النادي.

أبطال الألواح

وجمع السباق الذي مثل تظاهرة رياضية احتفالية بعودة النشاط، أطياف المجتمع، وشهد حضوراً متميزاً لأبطالنا إضافة إلى محبي هذه الرياضة من الجاليات المقيمة، وخطف الأضواء من الجميع مشاركة نصر النيادي رئيس اتحاد الرياضات الجوية في سباق ألواح التجديف واقف لفئة المتسابقين المواطنين، حيث استطاع أن يصل أولاً إلى خط النهاية، متفوقاً على باقي المشاركين ومن بينهم أحمد بن دلموك، الذي حل ثانياً فيما نال المركز الثالث قائد منتخب الإمارات في رياضة كايت سيرف البطل محمد المنصوري، وأسفرت نتائج باقي الفئات في سباق ألواح التجديف واقف، عن فوز المتسابق الايطالي ماسيمو دي ستيلا في فئة الرجال (محترفين)، بينما تألقت المتسابقة منال رستم في فئة السيدات، محرزة المركز الأول عن جدارة واستحقاق، بينما نجح البطل الصاعد فيديريكو في الفوز بالمركز الأول بفئة الصغار.

تظاهرة رياضية

وأبدى سعيد محمد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، والذي حرص على متابعة فعاليات ألواح التجديف واقف من على قارب اللجنة المنظمة، مجدداً ذكرياته الطويلة مع السباقات والبطولات البحرية، معرباً عن سعادته بالمشاركة الكبيرة، والتي تجاوز عددها 170 متسابقاً ومتسابقة من مختلف الجنسيات توزعوا على 4 فئات هي رجال محترفين ومواطنين وسيدات وصغار، وقال إن ما يلفت الأنظار، كان الحضور المتميز لجميع أفراد العائلة، حيث شارك في الحدث الأب والأم والأبناء في تظاهرة رياضية مختلفة وجميلة ضمن أسبوع دبي البحري الصيفي، والذي حقق نجاحاً انسجم مع توجهات مجلس دبي الرياضي، وحرصه على إشراكه كل أفراد المجتمع من أجل مجتمع صحي معاف.

الرؤى الحكيمة

وبدوره، عبر نصر النيادي رئيس اتحاد الرياضات الجوية عن شكره وامتنانه إلى القيادة الرشيدة في دولتنا على الرؤى الحكيمة، التي تسهم دائماً في إسعاد كل فرد في هذه الأرض الطيبة، وقال: نشيد بجهود الرجال وسواعد خط الدفاع الأول في بث الأمن والطمأنينة إلى قلوب الجميع، من خلال ما سجلته هذه التظاهرة الرياضية الكبيرة، التي أثبتت أننا نعيش في مجتمع معافٍ وسليم، وقدم النيادي الشكر الجزيل إلى مجلس دبي الرياضي وإلى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، على التنظيم الرائع والإجراءات الاحترازية، التي تم تنفيذها مراعية للتباعد الجسدي واستخدام الكمامة وأيضاً تعقيم الأيدي والأسطح والمعدات، مشيراً إلى أنه سعد في المقام الأول لمشاركة وأيضاً الحصول على المركز الأول وتقلد ميدالية الوفاء لأبطال خط دفاعنا الأول.

تتويج

قام محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية يرافقه كل من المقدم علي عبدالله النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي، وهزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات، وعامر دندشلي مشرف السباق بتقديم الميداليات التذكارية لأصحاب المراكز الأولى في كل فئة، والتي تتزين بصور أبطال خط الدفاع الأول.

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