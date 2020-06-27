الرئاسة الإقليمية تشكر الأولمبياد الخاص الإماراتي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

قام المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بإرسال برقيات شكر وتقدير للأولمبياد الخاص الإماراتي يشكره على مشاركته الفعالة في مجموعة الدورات التدريبية الافتراضية، التي عقدتها الرئاسة الإقليمية على المنصة الافتراضية (زووم)، خلال توقف النشاط بسبب جائحة «كورونا»، مشيداً بالبرنامج الإماراتي بشكر خاص، لتنظيمه العديد من الدورات الافتراضية، والتي حققت نجاحاً منقطع النظير، بمشاركة أكثر من 1500 مدرب ومدربة من 15 دولة من دول المنطقة في تلك الدورات.

الدورات التدريبية

كما عبر عن سعادته البالغة بمشاركته في المؤتمر الذي عقده الأولمبياد الخاص المصري على المنصة الافتراضية من أجل العودة الآمنة لاستئناف نشاط البرنامج المصري والتي تحدد لها منتصف أغسطس وتم خلال هذا المؤتمر استعراض الوسائل الآمنة التي سوف يتم اتباعها من أجل تلك العودة.وألمح الرئيس الإقليمي بأن الهدف من استمرار الدورات التدريبية، هو بناء قاعدة عريضة من المدربين المؤهلين بشكل علمي لزيادة عدد الرياضات التي تشارك بها برامج المنطقة سواء في الألعاب الوطنية أو الإقليمية أو العالمية، خاصة وأن الاستحقاقات القادمة هي الألعاب الإقليمية العاشرة، والألعاب العالمية الصيفية بألمانيا 2023، ولابد من أن نستعد لهما ومن الآن.

وأشار إلى أن هناك عملية تنسيق شامل تتم بين الرئاسة الإقليمية ومختلف برامج المنطقة من أجل تلك العودة الآمنة، وقال: كلنا هدفنا عودة آمنة للأنشطة ولكن يجب أن نضع في الاعتبار ظروف لاعبينا الصحية والمناعية، ويجب العمل مع الوزارات المعنية الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي لوضع القواعد والأسس اللازمة لعودة النشاط تدريجياً بشكل آمن، مع الوضع في الاعتبار، أن الإجراءات الاحترازية التي تتخذ بالنسبة للاعبين في الأولمبياد الخاص، ضعف الإجراءات الاحترازية بالنسبة للأشخاص الأسوياء.

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