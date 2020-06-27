أكاديمية شرطة دبي تنظم «التايكواندو الافتراضية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بحضور العميد أحمد حمدان الزيودي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتايكواندو، افتتح العميد الدكتورغيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، فعاليات الدورة الدولية الافتراضية الأولى على مستوى العالم لمدربي التايكواندو، التي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الأكاديمية، تحت إشراف اتحاد الإمارات للتايكواندو بالتعاون مع الاتحاد الدولي للشرطة في الفنون القتالية، وذلك عبر نظام الاتصال المرئي، ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بحضور العميد الدكتور محمد بطي الشامسي، نائب مدير الأكاديمية، والعقيد سلطان علي خميس الشامسي، مدير إدارة التدريب التخصصي، ونائبه المقدم عتيق الأحبابي، بمشاركة 690 مدرباً ومدربة من أكثر من 30 دولة وتستمر حتى 28 من الشهر الجاري.

وأشاد الزيودي، بالتعاون البناء مع القيادة العامة لشرطة دبي، وشكر العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، مثنياً على دورها الرائد في تنظيم البطولات والفعاليات الرياضية.

ووجه العميد الدكتور غيث السويدي، الشكر والتقدير للعميد أحمد الزيودي، وجميع المشاركين في تنظيم الدورة، مشيداً بجهود اتحاد الإمارات للتايكواندو في تعزيز سمعة الإمارات على الساحة الرياضية.

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