سعيد حارب: بداية حقيقية لعودة الرياضة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وجه سعيد محمد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، الشكر والتقدير لخط الدفاع الأول، تقديراً لعطائهم الجم والكبير في مواجهة جائحة كورونا، وسهرهم على راحة وأمن المواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة، مبيناً أن أسبوع دبي الرياضي البحري الصيفي حمل رسالة ذات معنى من خلال تزيين الجوائز والميداليات بصور أبطال خط الدفاع الأول تقديراً لهم، موجهاً الشكر والتقدير لمن شارك في إنجاح التظاهرة.

وقال: سعدنا بأن تكون العودة إلى النشاط الرياضي عبر بوابة البحر، الذي يشكل الكثير لأهل الإمارات كونه مصدر الخير والرزق الوفير للآباء والأجداد في الماضي ليكون هذا الأسبوع هو بداية حقيقية بعد طول غياب عن ممارسة الهوايات والرياضات، لنسجل عودة تدريجية متجددة محلياً وعالمياً من هنا من شواطئ دبي التي أهدت العالم الكثير من الفعاليات وأصبحت الوجهة الأولى عالمياً في الرياضات البحرية بشهادة المنظمين والاتحادات الدولية.

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