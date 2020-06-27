محمد حارب: رسالة من دبي إلى العالم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

رفع محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي لدعمه وتوجيهاته السديدة بعودة النشاط الرياضي في الإمارة بصورة تدريجية وفق الإجراءات والمعايير المعتمدة من الجهات المسؤولة.

وذكر أن أسبوع دبي البحري الصيفي الذي ينظمه النادي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وعدد من الشركاء، يمثل ضربة البداية محلياً وعالمياً من خلال الفعاليات المتنوعة التي تجمع كل أفراد المجتمع هنا في الإمارات من مواطنين ومقيمين، حيث أكد الحدث بما لا يدع مجالاً للشك أن دبي حاضرة وبقوة في كل المحافل.

وأوضح أن أسبوع دبي البحري الصيفي نسج أحرفاً في رسالة شكر وتقدير، تجاه شريحة من أبناء الوطن وأيضاً المقيمين في الدولة، عبر توجيه صوت شكر تمثل في تزيين الميداليات التي تقدم للمتميزين في الفعاليات، وتحمل صور أصحاب العطاء أبطالنا في خط الدفاع الأول.

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