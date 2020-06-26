إلغاء بطولة الأندية الخليجية للسلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

قررت اللجنة التنظيمية لكرة السلة لدول مجلس التعاون، برئاسة عبد اللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد الإمارات للعبة، إلغاء النسخة 40 لبطولة الأندية الخليجية أبطال الدوري، المقررة من 18 - 26 سبتمبر المقبل، جاء القرار بناءً على موافقة الاتحاد الآسيوي، رداً على استفسار اللجنة التنظيمية، وتم اتخاذه بأغلبية الأصوات، على أن تقام البطولة العام المقبل في نفس البلد المستضيف.

وأوضحت اللجنة التنظيمية، حيثيات القرار، والذي تم الوصول إليه وفقاً للظروف الحالية المتعلقة بجائحة «كورونا»، وصعوبات إقامة المعسكرات والسفر والتنقل والإجراءات الوقائية، بجانب تعليق بعض الرحلات.

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