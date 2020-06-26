تطبيق تعديلات «لوائح المنشطات» يناير 2021

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات اجتماعها الدوري، عن بعد برئاسة رئيسة اللجنة، الدكتورة ريمة الحوسني، وبمشاركة جميع أعضاء اللجنة، لمناقشة النسخة المحدثة من اللائحة الدولية لمكافحة المنشطات، والتي تحتوي على تعديلات جديدة ستدخل حيز التنفيذ بداية من يناير 2021، وذلك بعد أن جرى دراستها بعمق.وقالت عضو مجلس إدارة اللجنة الدكتورة أسماء النعيمي : إن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا» أجرت بعض التعديلات على اللوائح، والتي أصبح ملزماً على جميع اللجان الوطنية مواكبتها.

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