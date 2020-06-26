إصابات جديدة بـ«كورونا» في «إن بي أيه»

المصدر: نيويورك - وكالات

قالت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين «إن بي أيه» ، أمس، إن جاباري باركر، وأليكس لين، ثنائي سكرامنتو كينغز، ومالكولم بروجدون، لاعب إنديانا بيسرز، تأكدت إصابتهم بفيروس «كورونا».

وأعلن اللاعبون الثلاثة أنه من المتوقع تعافيهم قبل استئناف الموسم الشهر المقبل. وقال باركر في بيان : «اكتشفت إصابتي بفيروس «كورونا» قبل أيام عدة، وبدأت على الفور العزل الذاتي في شيكاغو حيث أنا موجود الآن.. أتابع عملية التعافي وأنا بحالة جيدة. أتطلع للانضمام إلى زملائي عند استئناف الموسم». وكتب لين على حسابه في «انستغرام» أنه مصاب بالفيروس، فيما أكد بروجدون الأمر في بيان أصدره فريقه بيسرز في «تويتر». ويعاود الدوري نشاطه، في الـ31 من يوليو المقبل.

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