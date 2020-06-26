يوسف المرزوقي يترشح لرئاسة «ألعاب القوى»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعلن الدكتور يوسف المرزوقي عن خوض انتخابات اتحاد ألعاب القوى المقبلة، على منصب رئيس الاتحاد، ليرتفع عدد المتنافسين على المقعد، إلى 3 مرشحين، على الرغم من عدم الإعلان حتى الآن عن مواعيد أو إجراءات الانتخابات المقبلة للدورة من 2020 إلى 2024.

وكشف أن شعار حملته الانتخابية سيكون «التجديد والتحديث»، ويسعى من خلالها إلى الدفع بالشباب المتحمس، إلى قيادة المسيرة الرياضية لأم الألعاب، مشيراً إلى أن القوى من أهم الألعاب الرياضية في العالم، وهي الأساس الذي تبنى عليه كل الألعاب الرياضية الأخرى.

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب الدفع بالقدرات الشابة، لتسهم في تطوير ألعاب القوى، من خلال الاهتمام بالعناصر الرياضية، وصقل خبراتها وتنميتها وتطويرها للدفع بها على ميادين المنافسات العالمية، ورفع راية الإمارات في المحافل الدولية، وكذلك الاهتمام بالبنية التحتية اللازمة، لرفع مستوى اللياقة والقدرات للاعبين.

واقع جديد

وأضاف أن المرحلة التي نمر بها حالياً، فرضت واقعاً جديداً، وفترة العمل قبل انتشار فيروس «كورونا»، لن تكون بالحال نفسه بعد تخطي تلك الأزمة، وهذا يشمل أغلب الميادين الرياضية، ولا بد أن تكون الرياضة من أهم المجالات الساعية للتحديث والتطوير على المستوى القيادي، بداية من رأس الهرم في اتحاد اللعبة.

فرصة

واختتم مؤكداً ضرورة إعطاء الفرصة للشباب المتحمس لقيادة المسيرة الرياضية في هذه المرحلة، بعدما توقفت فيها الرياضة عن الاهتمام بالجيل الشاب، وتنمية مواهبه وبناء قدراته الجسدية والبدنية.

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