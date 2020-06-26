موراي يثق في «عودة قوية»

المصدر: لندن - وكالات

تعامل لاعب التنس البريطاني آندي موراي المصنف الأول عالمياً سابقاً بكل هدوء مع هزيمته أمام مواطنه كايل إدموند في بطولة لندن قائلاً إنه يسير في طريق العودة بقوة للعب على أعلى مستوى من جديد بعد غياب استمر سبعة أشهر بسبب إصابة في أعلى الفخذ.

وفي أول مباراة فعلية له منذ نهائيات كأس ديفيز لفرق الرجال في نوفمبر الماضي فاز موراي على ليام برودي يوم الثلاثاء الماضي في البطولة الخيرية لكنه خسر أول من أمس أمام إدموند ، وقال موراي بعد الهزيمة «بصراحة لا تزعجني نتيجة المباراة. فبعد مباراة من هذا القبيل فإنني آمل أن تكون حالة الفخذ على ما يرام». وتستمر البطولة التي ينظمها جيمي موراي شقيق آندي أسبوعاً وتقام دون جمهور وخلف أبواب مغلقة وفي ظل إجراءات احترازية ووقائية صارمة بينما يستمر توقف بطولات تنس المحترفين بسبب الأزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا المستجد.

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