نشاط رياضي بحري حافل على شواطئ دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تتواصل اليوم فعاليات أسبوع دبي البحري الصيفي والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بعودة المنافسات الرياضية في إمارة دبي.

وكانت فعاليات الأسبوع قد بدأت أمس، من شاطئ الشروق في دبي بفعالتين، الأولى استعراض الألواح الطائرة - فلاي بورد - والثانية مسابقة ألواح - موتو سيرف - بمشاركة نخبة من الرياضيين الهواة والمحترفين وبمتابعة جماهيرية كبيرة واهتمام إعلامي متميز.

يوم حافل

وتشهد شواطئ دانة الدنيا دبي يوماً رياضياً بحرياً حافلاً اليوم يبدأ منذ الفترة الصباحية ويستمر حتى المساء ويشمل ثلاث فعاليات رياضية بحرية مختلفة تجتذب قاعدة كبيرة من المحبين والممارسين من أبناء الدولة وأيضاً محبيها من الجاليات المقيمة على هذه الأرض الطيبة.

وتنطلق المنافسات منذ الصباح الباكر مع إعطاء إشارة بدء مسابقة صيد الأسماك على قوارب (كاياك) والتي تعد من أحدث الفعاليات التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، حيث يتنافس المشاركون على الحصول على أكبر وزن صيد من سمك (الجش) و(كوين فيش) وفقاً للشروط والمعايير واللوائح التي وضعتها اللجنة المنظمة وأرسلت للجميع في قائمة المشاركين عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة (أس أم أس).

ألواح التجديف

كما يشهد شاطئ «كايت بيتش» بداية من الساعة السابعة من صباح اليوم إقامة منافسات سباق ألواح التجديف (واقف) بمشاركة نخبة من محبي هذه الرياضة التي تتزين بها الكثير من شواطئ إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة وتحظى بمكانة خاصة عند عشاق الرياضيات البحرية.

وفي الفترة المسائية تنتقل فعاليات أسبوع دبي الصيفي البحري إلى شاطئ جميل آخر في جميرا هو شاطئ نسناس مقر رياضة ألواح التزحلق على الماء (كايت سيرف) والذي سيشهد منافسات هذه الرياضة بمشاركة عدد من محبي هذه الرياضة التي تحظي بشعبية كبيرة ولها حضور متميز في الدولة في ظل اهتمام لجنة الإمارات للكايت سيرف والتزحلق على الماء والتي ترعي نجوم منتخبنا الوطني.

تجهيزات لوجستية

وأكملت اللجنة المنظمة التجهيزات الفنية واللوجستية اللازمة لإنجاح الأحداث والفعاليات الثلاث اليوم والتي سوف تقام في شواطئ دبي، حيث اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات الحكومية من أجل سلامة المشاركين ورواد هذه الفعاليات من أجل إنجاح التظاهرة وتوفير بيئة آمنة وسليمة للمشاركين والمتابعين.

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