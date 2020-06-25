سكي دبي" يستأنف نشاط التزلج "

المصدر: وام

استأنف " سكي دبي مول " بالتعاون مع أكاديمية متزلجي الإمارات نشاطه الرياضي بعد توقف دام عدة أشهر وذلك برعاية اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية الذي يترأسه الدكتور أحمد مبارك المزروعي.

وبدأ " المنحدر الثلجي الوحيد " في المنطقة استقبال المتزلجين المحترفين والهواة والجمهور مع تطبيق أعلى معايير السلامة العامة من خلال التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية للوقاية الشخصية والتعقيم المستمر.

و قال هامل القبيسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية إن الاتحاد حريص على تطبيق معادلة تضمن عودة الأنشطة الرياضية و تحافظ في الوقت نفسه على سلامة الرياضين.

و أضاف القبيسي أن الإجراءات المتبعة حاليا في سكي دبي تضمن السلامة العامة و تعتبر من أعلى المعايير العالمية لتمنح الرياضين الفرصة الكاملة لممارسة نشاطهم الرياضي في بيئة آمنة وخالية من أي عوارض صحية.

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