البابا فرانسيس في رسالة خاصة: زاناردي أنت درس في الإنسانية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

بعث البابا فرانسيس برسالة إلى أليكس زاناردي، يشيد فيها بسائق الفورمولا 1 السابق، وبطل البارالمبياد، والذي يعاني من غيبوبة، بعد تعرضه لإصابة شديدة في الرأس، في حادث تحطم أثناء سباق للكراسيّ المتحركة.

ونشرت صحيفة «لاغازيتا دييلو سبورت» الإيطالية، رسالة البابا فرانسيس المكتوبة بخط اليد، وقال فيها: «قصتك مثال لكيفية البدء مرة أخرى بعد توقف مفاجئ، لقد أثبتت من خلال الرياضة كيف تعيش الحياة كأبطال، ما يجعل الإعاقة درساً في الإنسانية، شكراً لإعطائك القوة لأولئك الذين فقدوها، وفي هذه اللحظة المؤلمة أنا قريب منك، أدعو لك ولعائلتك».

ولا تزال حالة زاناردي مستقرة، وفقاً لآخر بيان صادر عن مستشفى سانتا ماريا أيل سكوت في سيينا، حيث تم علاجه منذ الحادث المروع، الذي وقع يوم الجمعة في توسكانا، وأعلن المستشفى أن المريض دائماً مخدر، ويبقى التكهن صعباً بمستقبل حالته.

وزاناردي (53 عاماً)، تم بتر ساقيه، بعد تحطم مرعب في سباق للفورمولا1 في ألمانيا خلال سبتمبر عام 2001، لكنه قاتل مرة أخرى للفوز بأربع ميداليات ذهبية، وفضيتين في أولمبياد المعاقين في دورتي لندن وريو دي جانيرو 2012 و2016.

وتنافس في ماراثون مدينة نيويورك، وحقق رقماً قياسياً في الرجل الحديدي، كما قام بتصميم الأطراف الصناعية الخاصة به، وتعلم المشي مرة أخرى أثناء شفائه، ونشر نيكولو، نجل زاناردي، صورة على «انستغرام»، وهو يمسك بيد والده، مع تعليق: «أنا لن أترك هذه اليد، تعال يا أبي».

تعرض زاناردي لحادث يوم الجمعة الماضي، عندما فقد الإيطالي السيطرة على دراجته اليدوية، خلال سباق وطني للرياضيين المعاقين في مدينة بينزا الإيطالية، وانحرف إلى حركة المرور القادمة، قبل أن يصطدم بشاحنة كبيرة حطمت وجهه، وقال الأطباء إنه أصيب بصدمة في الوجه والجمجمة.

وأثبتت نتائج الاختبار أن سائق الشاحنة الذي خضع للتحقيق، سلبية بالنسبة للكحول والمخدرات، وتم التأكد أن الشاحنة لم ترتكب خطأ، وهو ما أكده ماريو فالنتيني مدرب المنتخب الإيطالي، والذي كان يتابع السباق، وقال: إن زاناردي هو من ارتكب الخطأ.

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