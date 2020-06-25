إلغاء بطولة الأندية الخليجية للسلة

المصدر: دبي-ياسر قاسم

قررت اللجنة التنظيمية لكرة السلة لدول مجلس التعاون، برئاسة عبد اللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد الإمارات للعبة، إلغاء النسخة الأربعين لبطولة الأندية الخليجية أبطال الدوري المقررة في قطر بين 18 و26 سبتمبر المقبل، وذلك بناءً على موافقة الاتحاد الآسيوي رداً على استفسار اللجنة التنظيمية، وتم أخذ قرار الإلغاء بأغلبية التصويت، على أن تقام البطولة العام المقبل في نفس البلد المستضيف.

وأوضحت اللجنة التنظيمية، حيثيات القرار وفقاً للظروف الحالية المتعلقة بجائحة كورونا وصعوبات السفر والتنقل والإجراءات الوقائية وصعوبات اقامة المعسكرات وتعليق بعض الرحلات.

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