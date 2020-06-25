يوسف المرزوقي يعلن ترشحه لرئاسة اتحاد ألعاب القوى

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعلن الدكتور يوسف المرزوقي عن خوض انتخابات اتحاد ألعاب القوى المقبلة، على منصب رئيس الاتحاد، ليرتفع عدد المتنافسين على المقعد، إلى 3 مرشحين، على الرغم من عدم الإعلان حتى الآن عن مواعيد أو إجراءات الانتخابات المقبلة للدورة من 2020 إلى 2024.

وسبق وأعلن الدكتور محمد عبد الله المر، عن نيته الترشح لرئاسة اتحاد ألعاب القوى، والتي كان يمارسها قبل العمل الشرطي، وذلك عن طريق نادي خورفكان، والذي سبق وشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارته، كما أعلن اللواء (م) أحمد عبيد الصايغ، ترشحه للرئاسة أيضاً، من بوابة نادي الوصل، وستكون المرة الثالثة التي يخوض بها الانتخابات على المنصب نفسه.

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