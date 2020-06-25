شواطئ دبي تتألق بالفعاليات الرياضية اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، بعودة المنافسات الرياضية في إمارة دبي، يشهد شاطئ الشروق في جميرا عصر اليوم، تدشين فعاليات أسبوع دبي البحري الصيفي، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحري، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، حتى يوم بعد غد.

وكان مجلس دبي الرياضي، قد أعلن عن عودة المنافسات الرياضية خلال شهر يونيو الجاري، تزامناً مع عودة النشاط الرياضي، وتنفيذاً لخطة المجلس للمرحلة المقبلة، التي يتم العمل بها وفق مراحل متعددة، انسجاماً مع خطة الحكومة وتعليمات اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي، والجهات الحكومية المختصة، في ما يتعلق بفتح جميع قطاعات الحياة، ووفق لائحة الشروط والإجراءات الرسمية الموضوعة، والتي تراعي سلامة المشاركين، وتوفر لهم البيئة النموذجية الآمنة، لخوض المنافسات وممارسة رياضاتهم المفضلة.

البداية

وتبدأ فعاليات الأسبوع البحري الصيفي اليوم، من خلال فعاليتين، الأولى هي استعراض الألواح المائية الطائرة -فلاي بورد، والثانية استعراض منافسات موتو سيرف، التي تظهر بحلتها للمرة الأولى في شواطئ دبي.

ورفع أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الرؤى الحكيمة والتوجيهات السديدة، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، على المتابعة والاهتمام التي كان لها الأثر الكبير في تجاوز آثار جائحة وباء «كورونا» المستجد، والذي ألقى بظلاله على جميع بلدان العالم.

كما أشاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، بعودة الأنشطة والفعاليات الرياضية، تزامناً وانسجاماً مع التوجهات الحكومية في الإمارة، حيث سيكون هذا الأسبوع البداية الفعلية، من خلال التنافس والاحتكاك بين رواد البحر في مختلف الفعاليات.

ترتيبات

من جانب آخر، أكملت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، كافة الترتيبات، لبدء فعاليات أسبوع دبي البحري الصيفي اليوم في شاطئ الشروق.

وقال هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في النادي، إن اللجنة المنظمة وضعت الكثير من القيود على الفعاليات، تضمن سلامة جميع المشاركين، حيث يقتصر الأسبوع على الفعاليات التي حصلت على موافقة مجلس دبي الرياضي، حيث لن يسمح بمشاركة الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة، وأمراض الجهاز التنفسي.

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