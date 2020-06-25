«دبي الرياضي» يبحث تنظيم المنافسات المحلية والدولية

المصدر: دبي- البيان الرياضي

يبحث مجلس دبي الرياضي تنظيم المنافسات الرياضية المحلية والدولية، خلال الفترة المقبلة من خلال سلسلة من اللقاءات عن بعد مع عدد من المنظمين للأحداث والبطولات الرياضية المختلفة، حيث يعقد اليوم اجتماعين مع المنظمين، لمناقشة سبل تنظيم البطولات والمهرجانات الرياضية وفق البروتوكولات الصادرة من المجلس والجهات الرسمية، والتي تتضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية المتعلقة بعودة النشاط الرياضي بدبي، والتي اعتمدتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي.

ويبدأ الاجتماع الأول في الساعة العاشرة صباحاً، وسيكون مع منظمي الأحداث والبطولات الرياضية الدولية التي تقام في دبي، فيما يقام الاجتماع الثاني في الساعة الحادية عشرة صباحاً، ويكون مع منظمي الأحداث المجتمعية المحلية.

ويستعرض مجلس دبي الرياضي خلال الاجتماعين، دليل إجراءات تنظيم الأحداث الرياضية، الذي وضعه المجلس استعداداً للمرحلة المقبلة انسجاماً مع خطة الحكومة وتعليمات اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، والجهات الحكومية المختصة في ما يتعلق بعودة المنافسات، وهي الشروط والإجراءات الرسمية وتعليمات الوقاية، التي اشترط المجلس تطبيقها بدقة من منظمي الأحداث الرياضية المعتمدين، والتي تراعي سلامة المشاركين من رياضيين ومنظمين، وتوفر لهم البيئة النموذجية الآمنة لخوض المنافسات وممارسة رياضاتهم المفضلة في ظل ظروف جائحة (كوفيد 19).

مواعيد

وسيتم في الاجتماع مناقشة المواعيد المقترحة لاستئناف تنظيم البطولات والأحداث الرياضية، بداية من شهر أغسطس 2020 حتى نهاية عام 2021.

وتلقى المجلس مخاطبات رسمية من اتحادات رياضية دولية طلبت فيها الموافقة على استضافة دبي لمختلف البطولات العالمية، التي كانت مقررة في مدن عالمية أخرى، وتوقفت مع توقف النشاط الرياضي في العالم بسبب الظروف الحالية.

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