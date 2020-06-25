إسعاف دبي.. «فحصك علينا» لهجن المرموم

المصدر: دبي - البيان الرباضي

قامت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن بالمرموم بإجراء فحوصات كورونا «كوفيد 19»، للجنة المنظمة وملاك الإبل وموظفي الخدمات المساندة في النادي. وتأتي هذه المبادرة في إطار استعدادات النادي لبدء موسم سباقات الهجن 2020 ـ 2021 للرياضات التراثية والفعاليات، حيث قُسّمت إجراءات الفحص إلى أربع مراحل في أماكن مختلفة شملت المرحلة الأولى والثانية نادي المرموم والمرحلة الثالثة ميدان الهباب أما المرحلة الرابعة في ميدان الطي.

وتهدف مبادرة «فحصك علينا» إلى توفير خدمات الفحص في مواقع مختلفة لتجنب الازدحام وتطبيق إجراءات التباعد الجسدي الآمن فضلاً عن تجنيب المنظمين وملاك الإبل عناء الذهاب إلى المستشفيات، خاصة في المناطق الخارجية وصولاً إلى تحقيق أهداف المؤسسة الاستراتيجية في إسعاد المتعاملين والجودة في تقديم الخدمات الإسعافية.

فعاليات

وأوضح خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أن المؤسسة تقوم بشكل سنوي بتغطية مهرجانات وفعاليات سباقات الهجن وتسعى إلى توفير الخدمات الإسعافية في جميع الأندية والميادين الخاصة بسباقات الهجن لضمان سلامة المتسابقين والجمهور، مشيراً إلى أن المؤسسة قامت بفحص 118 شخصاً في نادي المرموم لسباقات الهجن ضمن المرحلة الأولى وستستمر المؤسسة في إجراء الفحوص ضمن ثلاث مراحل قادمه في المرموم 2 والهباب والطي.

تعاون

وأوضح بن دراي، أن المؤسسة أطلقت 4 وحدات فحص متنقلة ضمن جهودها المجتمعية تجاه أفراد المجتمع في إطار أهدافها للحد من انتشار وباء فيروس كورونا، لافتاً إلى تعاون إدارة وأعضاء النادي وجميع العاملين فيه لتسهيل إجراءات الفحص والانتهاء منها سريعاَ.

اهتمام

من جانبه، أشاد علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، بالجهود الملموسة والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة من خلال توفير أفضل الخدمات الطبية لكافة أفراد المجتمع وملاك الإبل واللجان العاملة في نادي دبي لسباقات الهجن، كما ثمن جهود مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف التي تقوم بتأمين سباقات الهجن سنوياً في الوصول إلى كافة شرائح المجتمع في مقر إقامتهم لتقديم خدمات فحص كورونا.

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