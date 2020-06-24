"الجوجيتسو" يعلن البروتوكول الصحي لمعسكراته وبطولاته

المصدر: وام

اعتمد" اتحاد الإمارات للجوجيتسو" البروتوكول الصحي الذي سيتم تطبيقه على اللاعبين و الجهاز الفني والإداري في المعسكر الصيفي المغلق المقبل الذي يقام على فترتين في فندق نادي ضباط القوات المسلحة بالعاصمة أبوظبي وملاعب التدريب في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية اعتبارا من الخامس من يوليو و حتى 22 أغسطس المقبلين من أجل سلامة اللاعبين وتطبيق الإجراءات الطبية اللازمة التي تضمن وقايتهم بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة بالدولة.

وأكد طارق البحري مدير إدارة الخدمات المساندة بالاتحاد مدير جولات أبوظبي جراند سلام أن عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو أعطى تعليمات واضحة بضرورة توفير كل اشتراطات السلامة للاعبين، من خلال التواصل مع الجهات المعنية كافة و أن البروتوكول تم اعداده واعتماده بعد التنسيق والتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارىء و الأزمات و الكوارث، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية " صحة"، وأن الإجراءات الاحترازية في البروتوكول تبدأ بإجراء الفحص الطبي لجميع اللاعبين والمدربين والأطقم الطبية والإدارية والتحكيمية التي ستشارك في المعسكر و البطولات التي ستقام على هامشه ثم عزلهم جميعا في غرفة مفردة لكل شخص منهم بالفندق لحين التأكد من سلبية نتيجة الفحوص بالتزامن مع اتخاذ التدابير الوقائية الدقيقة في مطعم الفندق والعاملين به وأدواته، وفرض قواعد واضحة لاستخدام صالة النادي الرياضي بعد تعقيمها من خلال شركات متخصصة معتمدة، ووضع نظام للتدريبات في صالة الأبسطة على فترتين، مع تزويد كل لاعب بأدوات التعقيم والكمامات والقفازات".

وقال البحري في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات: " ينص البروتوكول أيضا على التأكد من تعقيم الغرف في فندق الإقامة، والتشاور مع إدارته للاتفاق معها على إمكانية توصيل طلبات الطعام للاعبين للغرف مع مضاعفة المعايير الاحترازية على الوسطاء من العاملين بالمطعم، وتوفير غرف خاصة يتوجه لها اللاعبون أو أي من المتواجدين في المعسكر عند الشعور بأي أعراض مرضية والبقاء بها لحين استدعاء الفريق الطبي على الفور لإجراء الفحوص اللازمة، والمتابعة مع إدارة الفندق للتنظيف والتعقيم الدوري لجميع الأسطح بالغرف بشكل يومي، واجراء الفحوص الطبية بشكل دوري للاعبين بواقع مرة كل اسبوع ".

و عن الإجراءات التفصيلية المتبعة في المطعم أكد أنها تتضمن تقليل عدد المترددين على المائدة في وقت واحد، لتوفير التباعد الاجتماعي، وتخفيض أعداد المقاعد المرفقة مع كل طاولة، وارتداء القفازات اليدوية واستخدام المعقمات عند الدخول، وتوعية اللاعبين بإرشادات السلامة من خلال تعليق الارشادات الورقية على الطاولات، مع مراقبة وإدارة البوفيهات خلال فترة تناول اللاعبين لوجباتهم الغذائية لضمان سير الأمور كما هو معتمد وبالتالي فإن البروتوكول يتضمن بداخله على آلية للمتابعة اليومية.

و أكد البحري أن الشروط المعتمدة لاستخدام الصالة الرياضية تتمثل في الحرص على توفير مسافة الأمان بين اللاعبين وهي 2.5 متر بين كل لاعب و زميله، والتحقق من درجة حرارة اللاعبين قبل الدخول في كل مرة، وارتداء القفازات والكمامات عند الدخول و لا يسمح بوجود عدد كبير من اللاعبين في نطاق ضيق مغلق .. كما أنه لا يسمح بإحضار أي أغراض خارجية من دون تعقيم، مع الحفاظ على عدم مشاركة اللاعبين في التدريبات على الجهاز الواحد قبل تعقيمه.

و عن إجراءات تنظيم البطولات على هامش المعسكر أوضح البحري أنها تبدأ بالفحص الطبي الشامل لكل من يدخل الصالة، وتعقيم حافلة النقل التي تقل اللاعبين من الفندق إلى الصالة وتخصيص بوابات لكل مجموعة من اللاعبين، وتوفير بوابات الرش التعقيمي على المداخل، مع فحص درجات الحرارة، والتأكد من عودة اللاعبين بالحافلة نفسها و على المقاعد نفسها والتوجه إلى غرف الفندق مع مباشرة التعقيم الذاتي، واجراء فحص طبي جديد على اللاعبين و جميع الأطقم المشاركة في المعسكر في اليوم التالي الذي يلي البطولة.

وقال البحري:" هذه هي الإجراءات التي حصلت على الموافقات من الجهات المختصة و التي تم تطبيقها في المعسكر الأول في مايو الماضي لعناصر المنتخب الوطني والذي استمر شهر تقريبا وتخلله بطولتان هي البطولة التنشيطية للاعبي المنتخب، وبطولة تحدي الأبطال و بالتالي تم تجريبها و الاطمئنان إليها بالتعاون مع الجهات المختصة والشركاء.. و لذا سيتم اتباعها في المعسكر المغلق المقبل بعد أن أشادت بها العديد من الجهات الرياضية وطلبتها للاسترشاد بها الكثير من الهيئات والاتحادات التي تدرس العودة للتدريبات في وقت قريب، وأن هذا البروتوكول سيتم تطبيقه أيضا في البطولات عند عودة النشاط الرسمي و التي ستبدأ ببطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة.

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