7 إصابات بـ«كورونا» في بطولة ديوكوفيتش للتنس

المصدر: دبي - عدنان الغربي

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا (كوفيد 19) في بطولة التنس الاستعراضية التي نظمها الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول في العالم إلى 7، بعدما أثبتت الفحوصات التي خضع لها ديوكوفيتش نفسه وزوجته إصابتهما بالفيروس أمس.

وتحولت بطولة ديوكوفيتش الاستعراضية التي واجهت حملة انتقادات واسعة بسبب تنظيمها في الوقت الراهن، بؤرة لتفشي فيروس كورونا، حيث شملت الإصابات حتى الآن اللاعب الكرواتي بورنا كوريتش والصربي فيكتور ترويكي وزوجته الحامل والبلغاري غريغور ديمتروف الذي أعلن بدوره إصابته إلى جانب مدرب لياقته البدنية.

وشارك في بطولة «أدريا تور» عدد من نجوم التنس العالميين هم ديوكوفيتش وديمتروف وكوريتش وكرستين وزفيريف وروبليف وسيليتش وبيتروفيتش، كما شهدت البطولة في جولتها الأولى في بلغراد حضوراً جماهيرياً كبيراً قبل أن يتم إلغاء نهائي جولة زارادو الذي كان مقرراً بين ديوكوفيتش والروسي روبليف بسبب إصابة ديمتروف الذي خالط اللاعبين.

وكان من المفترض أن تقام سلسلة بطولات «أدريا تور» الاستعراضية على مدار أربعة أسابيع في دول البلقان.

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