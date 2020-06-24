5 يوليو انطلاق معسكر الجوجيتسو الصيفي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن اتحاد الجوجيتسو بالتعاون مع مجموعة إنترناشيونال فيجن انفستمنت، عن تنظيم معسكر تدريبي مغلق يقام على فترتين، وستنطلق المرحلة الأولى من المعسكر 5 يوليو المقبل ويستمر لمدة 20 يوماً، تليها المرحلة الثانية من 2 - 22 أغسطس المقبل، ويأتي تنظيم المعسكر الذي يرحب بجميع اللاعبين الراغبين في المشاركة، في أعقاب النجاح الذي حققه المعسكر التدريبي الذي نظّمه الاتحاد في شهر مايو الماضي للاعبي المنتخب الوطني، وشهد تنظيم بطولة تنشيطية وبطولة تحدي أبطال الجوجيتسو، واللتان وضعتا اللاعبين في أجواء البطولات التي لطالما أبدعوا على بساطها، وستشهد المرافق الرياضية في فندق نادي القوات المسلحة من الصالات الرياضية والمسبح أنشطة المعسكر التدريبي وستتاح المشاركة لكافة الرياضيين ابتداءً من سن 14عاماً، علماً أنّه سيجري تخصيص التدريبات وفق أعداد المشاركين، وكما كانت الحال في المعسكر التدريبي السابق، يُشترط على كافة المشاركين في المعسكر المقبل الخضوع لفحوصات طبية صارمة تتماشى مع المبادئ التوجيهية المحلية والعالمية للحد من انتشار الجائحة، وسيتولى اتحاد الجوجيتسو تأمين مختلف احتياجات اللاعبين خلال المعسكر.

أثر إيجابي

وقال مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية لدى الاتحاد: «ترك المعسكر التدريبي الذي أقمناه في مايو الماضي، أثراً إيجابياً كبيراً لدى جميع لاعبي المنتخب المشاركين، ما شجعنا لتنظيم معسكرٍ أوسع نستقطب فيه لاعبي الجوجيتسو من مختلف أنحاء الدولة ومن مختلف فئات الوزن والأحزمة بدءاً من سن 14 عاماً، وينبع تنظيم هذا المعسكر وغيره من الأنشطة المتعاقبة التي نقدمها من حرصنا على الحفاظ على جاهزية الرياضيين لمتابعة مسيرة الإنجاز والتميّز سواء في البطولات المحلية أو الاستحقاقات الدولية المرتقبة».

إجراءات وقائية

وتابع المنهالي: نتقدم بالشكر إلى مجموعة «إنترناشيونال فيجن انفستمنت» على هذه المبادرة وتعاونهم مع الاتحاد في تعزيز استعدادات وتحضيرات اللاعبين لقادم المسابقات، وإلى جانب تأمين الفرق الفنية والطبية والإعلامية التي ستواكب فعاليات المعسكرين.

حماس

من جانبه، علّق سالم مبارك الظاهري، الحائز على الميدالية البرونزية في بطولة أبوظبي العالمية للناشئين في الجوجيتسو 2019، على المعسكر المرتقب قائلاً: «أنا متحمس للمشاركة في المعسكر التدريبي الصيفي، لا سيما بعد الفائدة الكبيرة التي لمستها من مشاركتي في المعسكر السابق في شهر مايو الماضي. إذ منحني المعسكر دفعة قوية من الناحيتين البدنية والفنية؛ لما حظيت به من تدريبات على يد مدربي المنتخب».

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