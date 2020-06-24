«أبوظبي للدراجات» يبحث عودة النشاط

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

عقد مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات الهوائية اجتماعاً مهماً عن بعد، ترأسه مطر سهيل اليبهوني رئيس مجلس الإدارة، وبحضور خالد بن شيبان الظاهري نائب رئيس مجلس الإدارة، والأعضاء سلامة العميمي، سويدان الظاهري، الدكتورة فريدة الحوسني، د.عارف الحمادي، مبارك العامري، الدكتور محمد الفلاسي، بجانب النخيرة الخييلي مدير عام النادي، وناقش المجلس الوضع الراهن، في ظل المستجدات الخاصة بتحديات فيروس «كورونا»، والأمور الاحترازية التي تضمن إعادة النشاط الرياضي بأمن وسلام سواء في مقر النادي في جزيرة الحيدريات، وفي كافة المرافق الخدمية ومراكز التدريب المزمع إنشاؤها في مدينتي العين والظفرة بهدف اكتشاف المواهب واستفادة كافة فئات المجتمع، كما تم مناقشة العديد من الأمور المتعلقة بنشاط اللعبة في النادي وحجم التطور والنتائج المميزة قبل الجائحة.

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