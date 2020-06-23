أورلاندو برايد ينسحب من كأس التحدي للسيدات بسبب كورونا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعلن نادي أورلاندو برايد، عدم مشاركته في كأس التحدي لكرة القدم للسيدات في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد ظهور 6 اختبارات إيجابية بفيروس كورونا، و4 موظفين بالفريق، كإجراء وقائي، لحين تكرار الاختبار للتأكد من الحالات الإيجابية.

وأكد مسؤولين بالنادي، أن جميع الحالات الإيجابية لم يظهر عليها الأعراض، وأن النادي اختار عدم المشاركة في البطولة، لعدم تمكن مدرب الفريق من تشكيل قائمة كاملة للمشاركة، في ظل ثبوت إصابة 6 لاعبات.

وكانت خطة أورلاندو برايد، السفر إلى يوتا غداً الأربعاء، للقاء شيكاغو ريد ستارز يوم السبت المقبل، في اليوم الافتتاحي للبطولة، إلا أن ظهور الحالات الإيجابية، حال دون ذلك، ويعتقد أن الإصابة حدثت بعد أن زار العديد من اللاعبات حانة في أورلاندو بفلوريدا، والتي سمحت بفتح الحانات منذ أوائل يونيو الجاري.

وأشار موقع "آس"، سيتم عزل اللاعبات الستة، والموظفين الأربعة لمدة 14 يوماً على الأقل، وسيستمرون في تلقي العناية الطبية، بينما يستمر مراقبة الأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بهم للأعراض ويخضعون لمزيد من الاختبارات.

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