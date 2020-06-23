6 إصابات بكورونا في بطولة ديكوفيتش الاستعراضية للتنس

المصدر: دبي-عدنان الغربي

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا كوفيد19 في بطولة التنس الاستعراضية التي نظمها الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول في العالم إلى 6 إصابات بعدما أثبتت الفحوصات التي خضع لها ديوكوفيتش نفسه وزوجته إصابتهما بالفيروس اليوم.

وتحولت بطولة ديوكوفيتش الاستعراضية التي واجهت حملة انتقادات واسعة بسبب تنظيمها في الوقت الراهن، بؤرة لتفشي فيروس كورونا، حيث شملت الإصابات حتى الآن اللاعب الكرواتي بورنا كوريتش والصربي فيكتور ترويكي والبلغاري غريغور ديمتروف الذي اعلن بدوره مساء أول من أمس إصابته إلى جانب مدرب لياقته البدنية.

وشارك في بطولة "أدريا تور" عدد من نجوم التنس العالميين هم ديوكوفيتش وديمتروف وكوريتش وكرستين وزفيريف وروبليف وسيليتش وبيتروفيتش، كما شهدت البطولة في جولته الأولى في بلغراد حضورا جماهيريا كبيرا قبل أن يتم إلغاء نهائي جولة زارادو الذي كان مقررا بين ديوكوفيتش و الروسي روبليف بسبب إصابة ديمتروف الذي خالط اللاعبين..

وكان من المفترض أن تقام سلسلة بطولات "أدريا تور" الاستعراضية على مدار أربعة أسابيع في دول البلقان.

وواجه ديوكوفيتش حملة انتقادات واسعة لتسببه في بؤرة تفشي فيروس كورونا بعدما خرق تعليمات الاتحاد الدولي للتنس ورابطة تنس المحترفين بسبب تنظيم هذه السلسلة في الوقت الذي يستمر فيه توقف منافسات تنس المحترفين بسبب الجائحة .

وقال اللاعب البريطاني دان إيفانز إن نوفاك ديوكوفيتش يجب أن "يشعر ببعض المسؤولية" بعد أن أثبتت نتائج اختبار غريغور ديميتروف ، وبورنا كوريتش وفيكتور ترويكي إصابتهم بالفيروس بسبب مشاركتهم في البطولة، بينما قال مواطنه آندي موراي إن ذلك كان "درسًا لنا جميعًا".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز