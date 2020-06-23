معسكر جوجيتسو الإمارات ينطلق 5 يوليو على مرحلتين

المصدر: وام

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع مجموعة "إنترناشيونال فيجن انفستمنت" عن تنظيم معسكر تدريبي مغلق يقام على فترتين خلال شهري يوليو وأغسطس 2020.

وتقام المرحلة الأولى من المعسكر بين 5 و25 يوليو المقبل، وتليها المرحلة الثانية بين 2 و22 أغسطس المقبل..

ويأتي تنظيم المعسكر - الذي يرحب بجميع اللاعبين الراغبين في المشاركة - في أعقاب النجاح الذي حققه المعسكر التدريبي الذي نظمه الاتحاد خلال شهر مايو الماضي للاعبي المنتخب الوطني، وأقيمت على هامشه البطولة التنشيطية، وبطولة تحدي أبطال الجوجيتسو، واللتان استهدفتا وضع اللاعبين في أجواء المنافسات والبطولات.

وستستضيف المرافق الرياضية بفندق نادي ضباط القوات المسلحة من الصالات الرياضية والمسبح أنشطة المعسكر التدريبي وستتاح المشاركة لكافة الرياضيين ابتداء من سن 14 عاما حتى 35 عاما، علما بأنه سيتم توزيع التدريبات وفق أعداد المشاركين.

ويشترط على جميع المشاركين في المعسكر المقبل الخضوع لفحوصات طبية صارمة تحت إشراف اتحاد الجوجيتسو وبالتعاون مع الجهات الصحية المختصة على ضوء البروتوكول الصحي المعتمد من قبل في المعسكر الأول والذي أثبت نجاحا كبيرا .

وسيتولى اتحاد الإمارات للجوجيتسو تأمين مختلف احتياجات اللاعبين خلال المعسكر، من المدربين والكوادر الفنية والطبية وخدمات النقل بين الفندق وصالة جوجيتسو أرينا، وتوفير الفرق الإعلامية التي ستغطي فعاليات المعسكر ووضع الجداول التدريبية لجميع اللاعبين.

وقال مبارك صالخ المنهالي، مدير الإدارة الفنية: "ترك المعسكر التدريبي الذي أقمناه في مايو الماضي أثرا إيجابيا كبيرا لدى جميع لاعبي المنتخب المشاركين، ما شجعنا لتنظيم معسكر أوسع نستقطب فيه لاعبي الجوجيتسو من مختلف أنحاء الدولة، في مختلف فئات الأوزان والأحزمة بدءا من سن 14 عاما وحتى سن 35 عاما. ويعكس هذا المعسكر حرصنا الدائم للحفاظ على جاهزية الرياضيين لمتابعة مسيرة الإنجاز والتميز سواء في البطولات المحلية أو الاستحقاقات الدولية المرتقبة".

وأضاف المنهالي: " نتقدم بالشكر إلى مجموعة "إنترناشيونال فيجن انفستمنت" على هذه المبادرة وتعاونهم مع الاتحاد في تعزيز استعدادات وتحضيرات اللاعبين للمسابقات المقبلة، وإلى جانب تأمين الفرق الفنية والطبية والإعلامية التي ستواكب فعاليات المعسكرين، سنتابع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية التي تضمن صحة اللاعبين والفرق المشاركة في المعسكرين، حيث سيخضع الجميع للفحوصات قبل وأثناء المعسكر بشكل دوري، ولن يسمح لهم بالاختلاط المباشر مع أي شخص من خارج المعسكر".

وأشار إلى أن برنامج المعسكر الفني يشتمل على مختلف التدريبات البدنية والفنية لتقنيات الجوجيتسو، فيما سيرصد فريق المدربين تطور اللاعبين خلال فترة المعسكر للوقوف على مستويات أدائهم في نهاية المعسكر ومقارنتها مع ما قدموه في بدايته.

ومن جانبه أكد اللاعب سالم الظاهري، الحائز على الميدالية البرونزية في بطولة أبوظبي العالمية للناشئين في الجوجيتسو 2019، أنه متحمس للمشاركة في المعسكر التدريبي الصيفي، لا سيما بعد الفائدة الكبيرة التي حققها من مشاركته في المعسكر السابق في شهر مايو الماضي.. مشيرا إلى أنه منحه دفعة قوية من الناحيتين البدنية والفنية؛ لما حظي به من تدريبات على يد مدربي المنتخب.

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