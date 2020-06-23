إصابة المصنف الأول على العالم في التنس نوفاك ديوكوفيتش بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أصيب المصنف الأول على العالم، الصربي نوفاك ديوكوفيتش بفيروس كورونا، بجانب لاعب التنس الصربي فيكتور ترويكي، وزوجته الحامل بحسب وسائل إعلام صربية، لتتحول بطولة التنس الاستعراضية "أدريا تور" إلى بؤرة لتفشي فيروس كورونا.

وأكد فريق ديوكوفيتش أن اللاعب لم تظهر عليه أية أعراض من الفيروس، وأنه يشعر بحالة صحية جيدة.

وانتقلت البطولة إلى زردار بكرواتيا، لتزداد حالات الإصابة، وتم إلغاء المباراة الختامية للبطولة التي كانت مقررة قبل أيام بسبب تفشي الفيروس بين اللاعبين، وكذلك الجمهور الذي تابع البطولة، بدون اتخاذ احتياطات السلامة من التباعد وارتداء الكمامات.

ومن اللاعبين الذين تم الإعلان عن إصابتهم، البلغاري غريغور ديميتروف، وكذلك اللاعب الكرواتي بورنا كوريتش.

وتعرض ديوكوفيتش لانتقادات شديدة من قبل منظمات مهتمة بالتنس، وبالصحة العامة، خاصة في ظل الصور المنتشرة للجمهور واللاعبين خلال خوض المنافسات بدون الالتزام التام بالاحتياطا الضرورية ضد الفيروس.

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