فتح التسجيل للمشاركة في أسبوع دبي البحري

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أعلنت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، عن فتح باب التسجيل للراغبين بالمشاركة في الفعاليات الرياضية، التي ستقام في مهرجان دبي البحري الصيفي 2020، والذي ينظمه النادي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس النادي على ضوء قرار الجهات المسؤولة، بعودة المنافسات الرياضية إلى مختلف المناطق، في إمارة دبي، ويتم التسجيل في الفعاليات عبر الموقع الرسمي للنادي، https:/‏‏/‏‏dimc.ae/‏‏، حتى موعد انطلاق المنافسات الخميس المقبل.

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