«الإمارات للدراجات» وصيف بطولة سلوفينيا

المصدر: (سلوفينيا - وام)

حقق فريق الإمارات للدراجات وصافة بطولة سلوفينيا الوطنية بفوز لاعبه تادي بوجاتشار، بالمركز الثاني متأخراً بفارق 10 ثوانٍ فقط عن المتصدر بريموز روجليك من فريق جامبو فيزما، فيما حل بولانك من فريق الإمارات سادساً ضمن أفضل 10 دراجين بالبطولة. وعبر بوجاتشار عن سعادته بالعودة إلى السباقات بعد توقف 3 أشهر، وصعوده إلى منصة التتويج ما يؤكد استفادته من التدريبات أثناء فترة توقف النشاط. وتتجه الأنظار حالياً إلى سباقات الجولة العالمية التي تُستأنف بسباق ستراده بيانكه في إيطاليا في الأول من أغسطس.

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