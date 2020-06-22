افتتاح عالمي لورش عمل كرة الصالات العربية

المصدر: دبي - عماد الدين إبراهيم

دشنت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات بمجلس الشارقة الرياضي وبالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم مساء اليوم سلسلة ورش عمل التطويرية لكرة قدم الصالات العربية وسط حضور عالمي مكثف لخبراء كرة قدم الصالات في مختلف التخصصات.

يتقدمهم الإسباني بيدرو جالان رئيس لجنة حكام كرة قدم الصالات بالاتحاد الدولي لكرة القدم ، وعبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات "الإمارات" ، ومحمد فرج محاضر بالاتحادين الدولي والإفريقي "مصر" ، وخوسيه ماريا محاضر دولي مدرب منتخب تايلند "إسبانيا" ، والمحاضرون الآسيويون النخبة : عيسى فلاح السعدون "الكويت" ، والدكتور شامل داغستاني "الأردن" ، والدكتور وميض شامل "العراق" ، ورجاء محمود شطح "لبنان" وحسين ديب "لبنان" ، وعبدالرحمن عبد القادر مقيم الحكام بالاتحاد الآسيوي "البحرين" .

وقال عبد الملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات البرنامج يضم 10 ورش عمل متخصصة تقام جميعا عن بُعد في الإدارة والتدريب والتحكيم والقانون الرياضي واللياقة البدنية، وذلك اعتباراً من اليوم الإثنين حتى نهاية شهر أغسطس المقبل بمشاركة واسعة من الكوادر الفنية والإدارية لكرة الصالات بدولة الإمارات وكافة الدول العربية.

موضحا أن الورشة تهدف الى استغلال الفراغ في النشاط الرياضي الناتج عن جائحة كورنا في تطوير كوادر كرة قدم الصالات في مختلف التخصصات، وفي إطار حرص اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات بمجلس الشارقة الرياضي و اتحاد كرة القدم على تطوير اللعبة ونشهرها باحترافية في جميع دولنا العربية عربية التعريف الاحترافي بها وصقل كوادرنا بمثل هذه الورش وهو الامر الذي سينعكس على ممارسة اللعبة

وكان أمين عام مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الخزامي قد اعطي أشارة البدء لانطلاق البرنامج قبل بدء المحاضرات.

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