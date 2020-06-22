تدريبات منتخب الأثقال موزعة على دبي ورأس الخيمة

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

استأنف منتخبنا لرفع الأثقال التدريبات اليومية في مركزين، أحدهما في دبي، والثاني في رأس الخيمة، وذلك مع الالتزام بضوابط وإجراءات وقاية اللاعبين والأجهزة الفنية، والتعقيم الدوري لمعدات وأجهزة التدريب، وتطبيق التباعد الاجتماعي بشكل صارم.

يأتي ذلك في الوقت الذي لا يزال فيه مجلس إدارة الاتحاد، ينتظر الرد من الاتحاد الدولي بخصوص ترشيح دبي لاستضافة أكبر مشروع لتطوير وتأهيل الكوادر الرياضية في آسيا، ومنطقة الشرق الأوسط، خلال شهر ديسمبر المقبل، بالتنسيق مع الاتحادين القاري والدولي.

وأكد فيصل الحمادي عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي، أمين السر العام لاتحاد الإمارات، أنه على ضوء السماح بعودة الأنشطة في مختلف المرافق والأندية في دبي، تم السماح للاعبي منتخب الرجال بالتدريب في مركز القصيص، مع اتخاذ الإجراءات كافة من تعقيم للصالة والأجهزة، بالتعاون مع الجهات المعنية، والالتزام بالإجراءات الوقائية المعتمدة في مركز دبي أو في مركز رأس الخيمة، وبالنسبة للاعبات منتخب السيدات سيعدن للتدريبات بالصالة، خلال أسبوع على أقصى تقدير.

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